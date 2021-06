Unglaublich, aber wahr! Dänemark, der Europameister der Herzen, hat mit einer enormen Willensleistung doch noch den Einzug in das Achtelfinale geschafft. Der Weltranglistenzehnte schob sich mit einem 4:1-(1:0)-Triumph über Russland noch auf Platz zwei vor und trifft am Samstag (18 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) zum Auftakt der K.-o.-Phase in Amsterdam auf Wales.

Kopenhagen taucht in ein rot-weißes Meer der Begeisterung, den meisten der 25.000 Fans im "Hexenkessel" Parken liefen Tränen über die Wangen. Jene Mannschaft, die nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen vor zehn Tagen schwer unter Schock gestanden war, hat sich letztlich in einen wahren Rausch gespielt und auch von belgischer Schützenhilfe profitiert.

Weil die "Roten Teufel" in St. Petersburg Finnland 2:0 (0:0) schlugen, reichten den Dänen drei Punkte für das Weiterkommen. In der Mini-Tabelle hatten EM-Debütant Finnland, der als Dritter nur noch kleine Aufstiegschancen hat, und Russland ebenfalls drei Zähler. Die "Sbornaja" muss enttäuscht die Heimreise antreten.

Die Dänen warfen alles in die Waagschale, kämpften aufopferungsvoll und spielten im Finish wie aus einem Guss. Mikkel Damsgaard, der Eriksen-Vertreter im offensiven Mittelfeld, hatte den Torreigen in der 38. Minute eingeläutet. Damit war die Party angepfiffen, die Russen trugen unfreiwillig dazu bei, um das Stimmungsbarometer in den Himmel schnellen zu lassen. Roman Zobnin fand bei seinem verhängnisvollen Rückpass nicht seinen Torhüter Matwej Safonow, sondern den dänischen Stürmer Yussuf Poulsen, der trocken zum 2:0 einschoss (59.). Auch der Anschlusstreffer von Artem Dsjuba (70./Elfmeter) zum 1:2 warf "Danish Dynamite" nicht aus der Spur. Andreas Christensen (79.) und Joakim Maehle (82.) machten alles klar.

"Danke, liebe Österreicher"

Nach den gestrigen Resultaten hat die Schweiz Gewissheit, dass sie als einer der vier besten Gruppendritten aufsteigt. "Dieser Ösi-Sieg schmeckt uns sehr", kommentierte der "Blick" die Schützenhilfe: "Danke, lieber Österreicher. Weil unser östlicher Nachbar die Ukraine 1:0 bezwingt, kommt die Schweiz dem Achtelfinal-Einzug einen Schritt näher." Kurz vor 23 Uhr sollte dann alles klar sein. Die Eidgenossen haben schon zwei Rivalen hinter sich gelassen – die Ukraine und Finnland. Mehr braucht es nicht.