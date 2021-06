Diese EURO hatte mit dem Zusammenbruch von Christian Eriksen im Match gegen Finnland (0:1) furchtbar begonnen. Doch mit jedem Tag, an dem es dem 29-jährigen Mittelfeldregisseur besser ging, stellte dieses Wir-Gefühl die Schockstarre ins Abseits. Dänemark wächst mit der Aufgabe – und über sich hinaus. Plötzlich sind vier Tore der Standard. Auf die 4:1-Gala gegen Russland folgte im Achtelfinale ein 4:0-Triumph über Wales.

Die Rot-Weißen rund um ihren brillanten Teamchef Kasper Hjulmand spielen sich gerade in einen Rausch, dessen Ende nicht absehbar ist. Was immer der Coach macht, es scheint zu Gold zu werden. Der Rückhalt für diese Mannschaft in der Heimat (und darüber hinaus) ist grenzenlos.

Bale nimmt Abschied. Bild: APA/AFP

Vor dem Anpfiff hatte Leipzig-Stürmer Yussuf Poulsen verletzt w. o. geben müssen, Hjulmand schenkte Nizza-Angreifer Kasper Dolberg, der die Tore zum 1:0 und 2:0 erzielen sollte, das Vertrauen. "Wir spielen nicht perfekt, aber so leidenschaftlich. Ich bin unglaublich stolz auf die Burschen", betonte Hjulmand.