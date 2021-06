Es war ein langes Zittern gewesen, ehe Österreichs Fußball-Nationalmannschaft gestern den ergebnismäßig perfekten Start in die Fußball-Europameisterschaft bejubeln durfte. Beim 3:1 (1:1) über Nordmazedonien schossen die Joker Michael Gregoritsch (78.) und Marko Arnautovic (89.) zum späten Sieg, der historische Dimensionen hat. "Ich denke, dass wir jetzt ein bisschen Euphorie ins Land bringen", sagte Marcel Sabitzer nach dem ersten vollen Erfolg eines rot-weiß-roten Teams in der Geschichte von EURO-Endrunden.

Es war das erwartete "Auswärtsspiel" für Österreichs Nationalmannschaft. Nicht nur deshalb, weil auch die freien Sitzplätze im ersten und zweiten Rang der 60.000 Zuschauer fassenden National-Arena in Bukarest sowieso bei jedem Spiel in Rot/Gelb getaucht waren. Aber auch von den 12.000 zugelassenen Zusehern machten die mazedonischen Fans, die wohl mehr als zwei Drittel der Karten auf dunklen Wegen ergattern konnten, ordentlich Lärm. Auf der anderen Seite hatten die Anhänger des heimischen Nationalteams deutlich weniger Tickets als jene 2000, die laut UEFA vorgesehen gewesen waren.

ÖFB-Teamchef Franco Foda überraschte mit seiner Aufstellung und mit David Alaba als Chef der Dreier-Abwehrkette – und damit auf einem Platz in der Innenverteidigung, den er auch beim FC Bayern bis zuletzt mit glänzenden Leistungen ausgefüllt hat. Arnautovic blieb auf der Bank, um dem Spiel zu einem späteren Zeitpunkt eine Wende geben zu können. "Und um das Verletzungsrisiko zu minimieren", wie Teamchef Foda begründete.

Dass es auch ohne den China-Legionär gleich im ersten Angriff klappte, hatte dann aber weniger mit dem Spielverlauf zu tun. Marcel Sabitzers brillianten Diagonalpass von der linken Seite übernahm Stefan Lainer aus spitzem Winkel mit ganz viel Gefühl direkt zum 1:0 (18.). Im Gegensatz zur EM 2016 in Frankreich, wo David Alaba mit der ersten Chance beim 0:2 gegen Ungarn die Stange getroffen hatte, klappte es diesmal mit dem Traumstart.

Das ÖFB-Team bedankte sich für die Unterstützung in Bukarest. Bild: GEPA

Für Lainer war es erst das zweite Länderspiel-Tor. Seinen Premierentreffer hatte er 2019 erzielt. Der Gegner hieß beim 2:1-Sieg auch damals Nordmazedonien.

Den Rückschlag verkraftet

Am Spielverlauf änderte sich wenig. Bitter, wie die Mazedonier aus ihrer ersten Chance zum 1:1 kammen (28.). Es war fast schon ein doppeltes Eigentor. Erst schoss Martin Hinteregger seinen Mitspieler Sabitzer aus kurzer Distanz an. Mazedoniens Ivan Trajkovski hätte den dadurch entstehenden Steilpass nicht erwischt. Torhüter Daniel Bachmann ließ im Rutschen den Ball wieder aus. Nordmazedoniens Star Goran Pandev nahm das Geschenk an, und rollte den Ball ins leere Tor. Zwar lag davor ein Kontakt vor – es wäre jedoch sehr hart gewesen, diese Aktion wegen eines Fouls an Bachmann abzupfeifen. Deshalb schritt auch der VAR nicht ein.

Teamchef Franco Foda war zufrieden. Bild: APA

Nach 55 Minuten wurde Österreichs Angriff schließlich mit der Einwechslung von Arnautovic und Gregoritsch belebt. Der Augsburg-Stürmer war sofort auf Betriebstemperatur. Schon kurz nach der Einwechslung hätte Gregoritsch bereits beinahe das Tor zum 2:1 erzielt. Doch Mazedoniens Torhüter Stole Dimitriewski fischte den Ball noch aus dem langen Eck.

Nach 78 Minuten war es dann aber doch soweit: Nach Alabas Vorlage war Gregoritsch um die Zehntelsekunde schneller als seine Gegenspieler – und drückte den Ball zur 2:1-Führung über die Linie. Diesmal hatten die stark kämpfenden Nordmazedonier nichts mehr entgegenzusetzen.

Als die Fünfer-Abwehrkette bereits aufgelöst war, machte auch Arnautovic noch sein Tor. Er umkurvte mit stoischer Ruhe den gegnerischen Goalie (89.). Am Donnerstag geht’s in Amsterdam weiter – gegen die Niederlande.