Ausgerechnet die tschechische Auswahl, die vor dem Turnier niemand so richtig auf dem Zettel gehabt hatte, zeigte den "Oranjes" im Achtelfinale die Grenzen auf. Der Außenseiter behielt vor der beeindruckenden Kulisse von 52.834 Zuschauern bei atemberaubenden 31 Grad kühlen Kopf und triumphierte letztlich nicht unverdient 2:0 (0:0).

Die Reise der Tschechen geht weiter, am Samstag (18 Uhr) steigt in Baku das Viertelfinal-Duell mit jenen Dänen, die Wales 4:0 deklassiert haben. "Es fühlt sich unglaublich gut an. Wir haben ein großes Match geliefert", freute sich Tomas Holes.

Der 28-jährige Mittelfeldspieler von Slavia Prag stellte mit einem Kopfball in der 68. Minute die Weichen für den Erfolg. Es sollte nicht der einzige Lichtblick bleiben. Denn Tschechien hat bekanntermaßen Patrik Schick, jenen Leverkusen-Stürmer, der mit seinem vierten EURO-Tor aus einem Konter alles klar machen sollte – 2:0 (80.). Übrigens nach Vorarbeit von Holes. Die beiden harmonieren blendend.

Pechvogel Matthijs de Ligt

Schick war auch an jener Aktion beteiligt, die den Niederländern den Nerv gezogen hatte. Juventus-Verteidiger Matthijs de Ligt hatte den Ball vertändelt und den Torjäger nur durch ein absichtliches Handspiel stoppen können. Der russische Schiedsrichter Sergej Karasew zückte völlig zu Recht die Rote Karte (55.). Es war der vierte Ausschluss für die Niederlande in der EM-Geschichte – der vierte gegen eine Auswahl Tschechiens oder der Tschechoslowakei. Klingt komisch, ist aber so.

Das war der Anfang vom Ende. Sehr zum Ärger von Bondscoach Frank de Boer, der jetzt wohl um seinen Job bangen muss. 2016 (EM) und 2018 (WM) hatten die "Oranjes" große Turniere verpasst, diesmal waren sie zwar dabei, aber nicht bereit, als die K.-o.-Phase begann. Übermut tut selten gut: Es wirkte, als hätten Georginio Wijnaldum, Memphis Depay und wie sie alle heißen die Tschechen völlig unterschätzt.

Die Offensivleistung war einer niederländischen Nationalmannschaft, die für "Futbol total" steht, nicht würdig. Kein einziger der sieben abgegebenen Schüsse fand das gegnerische Gehäuse, das ist ein Armutszeugnis. (alex)