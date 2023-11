Die Black Wings sind noch immer Tabellenführer und auf Revanche aus

Für viele überraschend lachen die Eishockeycracks der Steinbach Black Wings noch immer von der Tabellenspitze der ICE Hockey League. Der Versuch des Titelverteidigers Salzburg, die Linzer im Nachholspiel bei den Vienna Capitals zu überflügeln, ging gründlich in die Hose. Die "Roten Bullen" befinden sich nach der 0:4-Niederlage im Krisenmodus, zumal sie bereits am Sonntag beim KAC mit 1:8 unter die Räder geraten waren.

Den Oberösterreichern kann das nur recht sein, ihr Fokus gilt ohnehin dem heutigen Match (19.15 Uhr) gegen die Pioneers Vorarlberg, in dem der sechste Sieg en suite vor Heimpublikum herausspringen soll.

"Ich erwarte ein hartes Spiel gegen ein Team, das mit sehr viel Energie spielt und gut strukturiert in Erscheinung tritt. Wir werden über 60 Minuten eine disziplinierte Leistung brauchen", weiß Black-Wings-Coach Philipp Lukas, der Thomas Höneckl im Tor das Vertrauen schenken wird.

Gaffal wieder auf dem Eis

Die Linzer haben mit dem Gegner aus dem Ländle noch eine Rechnung zu begleichen. Das erste Saisonduell am 22. September ging nach einer 1:0-Führung durch Graham Knott (11.) 1:4 verloren. Damals war Stefan Gaffal noch an Bord. Der Stürmer arbeitet nach seiner am 24. 9. erlittenen Verletzung (vom Puck im Kopf-/Nackenbereich getroffen) emsig an seinem Comeback. Der 26-Jährige ist bereits mit dem "No Contact"-Trikot auf das Eis zurückgekehrt. Matcheinsätze sind aber erst Anfang Jänner zu erwarten.