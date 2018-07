Der Chiemsee-Radrundweg hat nur wenige, kurze Steigungen und eignet sich auch für Familien, Kinder und Untrainierte. Bild: Spitzbart Reisen Radlerparadies am bayerischen Meer 30 Kilometer hinter der Grenze zu Bayern können Genussradler den Chiemsee umrunden. Eine kommode Tagesetappe von 55 Kilometern mit vielen Natureindrücken und Sehenswürdigkeiten, findet Wolfgang Spitzbart. Von Wolfgang Spitzbart, 28. Juli 2018 - 15:00 Uhr

Wir starten nach der Anreise mit dem Auto bei der Autobahnabfahrt "Übersee". Diese hat drei Vorteile: Sie ist von Oberösterreich kommend die nächste, gleich neben der Abfahrt kann man kostenfrei parken (was am Chiemsee nicht überall möglich ist) und man bringt das einzige wirklich laute Radweg-Teilstück am Anfang hinter sich, denn auf dem Rest des Weges haben Radler ihre selige Ruhe.

Schon ein paar Hundert Meter nach dem Start der erste Blick beim Segelhafen auf das "bayerische Meer". Traumhaft. Und wieder ein paar Minuten später sind wir schon direkt am Wasser. Links zwar die Autobahn, aber wenn man die ausblendet, dann lässt sich die Landschaft wunderbar genießen und aufsaugen: Schilfgürtel, Seerosen, beweidete Wiesen, kleine Tümpel, der Duft von frischem Heu.

Betörender Duft der Natur

Zwischen Gebirgspanorama auf der einen und Uferlandschaft auf der anderen Seite geht es zum ersten Zwischenziel nach Felden, wo sich die Vielfalt des Sees erschließt: ein kostenloser Badestrand, Wassersport (SUP, Surfen) und eine Überfuhr vom "Dampfersteg" zum berühmten Schloss Herrenchiemsee – vom unglückseligen König Ludwig II. dem Vorbild Schloss Versailles nachgebaut. Für Radfahrer wichtig: eine Servicestation mit Verleih und Reparaturmöglichkeit, von deren Art noch einige folgen werden.

Wir halten uns nicht lange auf, strampeln in Richtung des nächsten größeren Ortes, Prien, durch ein Landschaftsschutzgebiet mit Wiesen und Schilf. Vorsicht ist angebracht: Der herrliche Duft der Pflanzen in dieser Aulandschaft kann betörend wirken. Ein entzückendes Aroma der Natur, gefolgt von einem kühlenden Wald mit einem Kletterpark. Gleich danach öffnet sich der Blick zur bekannten Herreninsel.

Wir lassen die Fremdenverkehrshochburg Prien links liegen und visieren Gstadt an. Ein Radweg durch Felder und Wiesen, über Brücken, durch Wäldchen, vorbei an Stegen, die zum Baden einladen. Oft begegnen uns Radfahrer nur in Badehose und mit einem Handtuch – Einheimische, die sich im See abkühlen möchten. Sie kennen die versteckten Genussplatzerl am See. Auch die (fremden) Radfahrer können diese entdecken, wenn sie Ausschau halten. (Fisch-)Restaurants sind leichter zu erkennen – an den Dutzenden geparkten Fahrrädern. Die Fische aus dem Chiemsee sind dort und da ein Gedicht.

Kurz vor Gstadt ein Genussplatzerl anderer Art – eine Vogelbeobachtungsstation direkt am See. Die Chiemseeufer beherbergen rund 300 Vogelarten. In Gstadt legen wir eine verdiente Rast ein, gut die Hälfte der Strecke liegt hinter uns. Vom "Inselblick" bewundern wir die liebliche Fraueninsel, die "kleinere" Schwester der Herreninsel. Zu dem autofreien Eiland mit seinem Kloster gelangt man mit dem Linienschiff, aber auch das Leih-Tretboot ist eine Möglichkeit. Das nächste Teilstück führt über sonnendurchflutete Wiesen und durch schattenspendende Wälder zum nördlichsten Punkt, der Römer-Gründung Seebruck. Möglich sind hier ein Abstecher zum sechs Kilometer entfernten Benediktiner-Kloster Seeon, ein Besuch des Römermuseums oder Badegenuss auf großen Liegewiesen direkt am See. Das Wasser ist nicht tief und deshalb immer sehr warm. Es gibt Jahre, da kann man noch Ende September darin baden.

Nachdem auch wir kurz die Radler- gegen eine Badehose getauscht haben, fahren wir durch ein drei Kilometer langes Landschaftsschutzgebiet – und danach in ländlicher Idylle nach Chieming. Hier hat der See einen Hunderte Meter langen Kiesstrand, bekannt auch für seine traumhaften, fast schon kitschigen Sonnenuntergänge. Doch wir fahren weiter, mit dem Vogelschutzgebiet rund um die Hirschauer Bucht wartet der landschaftlich reizvollste und ruhigste Teil der Fahrt. Zwei Beobachtungstürme laden zum Beobachten ein. Im Sommer und Herbst bei Sonnenuntergang "wurlt" es vor Vögeln. Ein Schauspiel mit tausenden Tieren und ein wahrhaft piepsender und zirpender Glücksmoment. Die Tour ist vorbei, der Tag geht ebenfalls zur Neige. Wir lassen ihn in einer der Bars auf dem Überseestrand direkt am Seeufer – gleich neben dem Ausgangspunkt der Tour – ausklingen. Chillen nennt man das heutzutage …

Für Bewegungshungrige bietet der See ein dichtes, gut beschildertes Radnetz – und die nahen Berge (Kampenwand, Hochfelln) laden zum Wandern ein. Infos: www.chiemsee-alpenland.de

„Warum die Anreise mit dem Auto?ZB. mit Westbahn bis Salzburg und weiter mit dem Meridian gibt es ..." passivlesender_EX-Poster Warum die Anreise mit dem Auto?ZB. mit ...