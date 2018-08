Bild: colourbox.de Reisen Acht Tricks: So packen Sie Ihren Koffer richtig Verknitterte Kleidung, verhedderter Schmuck und ausgeronnene Kosmetika in einem unnötig schweren Koffer - mit ein paar simplen Tricks lässt sich beim Kofferpacken vieles davon verhindern. Von nachrichten.at/ries, 06. August 2018 - 13:27 Uhr

1. Damit die Sonnencreme im Behälter bleibt

Wenn der Verschluss von flüssigen Kosmetika nicht ordentlich schließt und dann im Koffer auch noch Druck darauf ausgeübt wird, kann es schnell zu einer Katastrophe kommen. Wer hier auf Nummer sicher gehen will, legt ein kleines Stück Frischhaltefolie auf die Öffnung von Sonnencreme und Co. bevor er sie zuschraubt - so ist garantiert, dass die Flüssigkeit bleibt, wo sie hingehört.

2. Extra Stoff- und Plastiksackerl

Mit einem oder zwei Plastiksäcken im Gepäck macht man nie etwas falsch: Große Modelle eignen sich zum Beispiel hervorragend als geruchsdichte Wäschesäcke oder zum Verstauen von Schuhen. Wer vorhat, im Urlaub ein bisschen Shoppen zu gehen, obwohl der Koffer schon voll ist, kann das neu Erworbene in einem Stoffsackerl verstauen. Beim Heimflug lässt sich dieses dann als Handgepäck aufgeben, zusätzlich zu einer normalen Handtasche.

3. Gegen Falten in der Kleidung

Falten oder rollen? Hier scheiden sich die Geister. Was für das Zusammenrollen der Kleidung spricht: Es ist platzsparender und die Kleidung verknittert weniger, weil sie kompakter ist. Außerdem hilft es, Seidenpapier zwischen die Kleiderrollen zu legen. So wird verhindert, dass die Oberflächen aneinander reiben und dadurch Falten entstehen.

Es ist wichtig, dass schwere Gegenstände wie Schuhe und Bücher möglichst weit unten gelagert werden. Ein weiterer Tipp, um zu vermeiden, dass im Koffer beim Transport Bewegung herrscht: Die Lücken mit Socken und Ähnlichem und die Ränder mit Handtüchern polstern. So sollten die anderen Gegenstände unversehrt bleiben.

Wenn es schon zu spät ist und die Falten schon bestehen, hilft Folgendes: Die Kleidung im Badezimmer aufhängen und die Dusche heiß aufdrehen. Durch den Wasserdampf wird die Kleidung zwar nicht perfekt glatt, aber das Schlimmste wird beseitigt.

4. Dellen in Schuhen und Hüten verhindern

Wer verhindern möchte, dass Sonnenhüte und Schuhe ihre Form verlieren, polstert sie am besten von innen mit Socken oder Unterwäsche, um sie vor Verformung zu schützen.

5. Tipps für das sichere Verstauen von Schmuck

Gerade bei Schmuck ist es wichtig, dass er dort bleibt, wo er beim Einpacken war. Bei Ohrringen empfiehlt es sich, diese durch die Löcher eines gewöhnlichen Knopfes zu stecken und zu verschließen. Einen Knopf findet man in der Toiletttasche nämlich viel schneller wieder als einen Ohrring.

Für Ketten gibt es einen besonders kreativen Trick, der das lästige Verknoten verhindern soll. Man fädelt sie dazu einfach durch einen Strohhalm und verschließt die Enden danach wieder. Bei nicht allzu langen Modellen reicht ein Strohhalm, manchmal braucht man auch einen zweiten.

6. Probepackungen aufheben

Damit man nicht eine große Tube Zahnpasta, eine Flasche Shampoo und eine Seife schleppen muss, hilft es, Probepackungen für den Urlaub aufzubehalten. Entweder man testet die unbekannten Produkte in den praktischen Verpackungen erst unterwegs, oder man füllt die kleinen Behälter selbst auf, bevor die Reise losgeht.

7. Nicht mehr als nötig packen

Bevor der Haarföhn und drei Handtücher voreilig eingepackt werden, sollte man sich im Hotel über die Ausstattung erkundigen. Denn gerade diese Dinge brauchen viel Platz und werden fast immer angeboten.

Außerdem soll man sich gut überlegen, welche Kleidung mit in den Urlaub kommt. Am besten sind Kleidungsstücke, die sich gut kombinieren lassen und wenig Platz brauchen.

8. Das Allerwichtigste ins Handgepäck

Immer wieder kommt es vor, dass das aufgegebene Gepäck erst Stunden oder gar Tage nach den Reisenden am Zielort ankommt. Für solche Fälle ist man gerüstet, wenn man die wichtigsten Utensilien für die ersten Nächte ins Handgepäck gibt.

