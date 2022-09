Google weiß alles  aber was wissen Sie über Google?

Die Auflösung

Frage 1: Woher hat die Suchmaschine eigentlich ihren Namen?

In der Mathematik wird die Zahl Eins mit hundert Nullen als Googol bezeichnet. Der neunjährige Neffe des Mathematikers Edward Kasner (1878– 1955) ist der Namensgeber für diese unvorstellbar große Zahl. Larry Page, der Entwickler von Google, leitete den Namen seiner Suchmaschine vom Wort Googol ab. Im Firmennamen sollte zum Ausdruck kommen, dass die Suchmaschine eine gewaltige Anzahl von Websites abdeckt. Die Zahl „Zehn hoch ein Googol“ wird als Googolplex bezeichnet. In Anlehnung daran heißt der Hauptsitz von Google Googleplex.

Frage 2: Jeder kennt das Google-Logo. Welche Farben haben die beiden Buchstaben "o"?

Das Google-Logo besteht aus vier Farben: G = Blau; o = Rot; o = Gelb; g = Blau; l = Grün; e = Rot

Frage 3: Was ist zu sehen, wenn man die Zahlen 241543903 in der Google-Suche eingibt?

Entstanden ist dieses Suchergebnis-Phänomen aufgrund des New Yorker Künstlers David Horvitz. Dieser hat 2009 in seinem Blog, die Leser aufgefordert ein Foto von sich zu machen, wenn sie ihren Kopf in den Kühlschrank bzw. Tiefkühler halten. Dieses Foto sollten sie anschließend mit dem Dateinamen “241543903” hochladen.

Frage 4: Wie viele Menschen arbeiten für Google?

Google verfügt über 60.000 Mitarbeiter in 50 verschiednenen Ländern.

Frage 5: Wie heißen die Gründer, die heute zu den zehn reichsten Menschen der Welt gehören?

Page und Brin stehen hinter Google, Gates und Allen hinter Microsoft, Stone und Dorsey hinter Twitter und Wales und Sanger hinter Wikipedia.

Frage 6: Was war 2021 die meistgegoogelte Person weltweit?

Nach Alec Baldwin waren die meistgesuchten Personen Kyle Rittenhouse, Christian Eriksen, Tiger Woods und Simone Biles.

Frage 7: Google Street View: Welche Sehenswürdigkeit wurde von Mai 2021 bis April 2022 am häufigsten virtuell besucht?

Burj Khalifa war die Top-Sehenswürdigkeit auf Google Street View, gefolgt vom Eiffelturm und dem Taj Mahal.

Frage 8: Wie hat Google ursprünglich geheißen?

Wäre alles so gelaufen wie geplant, dann würden wir heute nicht „googeln“, sondern „backrubben“. Denn als die beiden Stanford-Studenten Sergey Brin und Larry Page 1996 begannen, eine Suchmaschine für das Internet zu entwickeln, gaben sie ihr den Namen „Backrub“ (Rückenmassage). Damit wollten die beiden, etwas verklausuliert, darauf hinweisen, dass Treffer relevanter sind, wenn es für sie mehr Verlinkungen („Backlinks“) gibt. Auf der Suche nach einem griffigeren Namen soll der Legende nach ein Zimmernachbar den Begriff „Googol“ vorgeschlagen haben

Frage 9: Google wurde 1998 in einer Garage gegründet. Die Vermieterin der Garage ist inzwischen Chefin von ...

Susan Wojcicki ist heute Geschäftsführerin der Videotochter YouTube.

Frage 10: Begriffserklärung: Wie beschreibt der Duden das Verb "googeln"?

Nach etwas googeln hat sich so in unseren Sprachgebrauch etabliert, dass dieser Begriff es in unser Wörterbuch geschafft hat. Als Beschreibung für googeln steht: “mit Google im Internet suchen, recherchieren”.