Wahlbeteiligung: Tiefpunkt, trotzdem Musterschüler

Die Wahlbeteiligung bei der oberösterreichischen Landtagswahl ist auf den tiefsten Wert in der Zweiten Republik gesunken. 76,37 Prozent der Wahlberechtigten stimmten am Sonntag ab – um 5,26 Prozentpunkte weniger als 2015. Zuletzt hatte es zwei Mal einen leichten Anstieg gegeben. Ein Grund für den Rückgang dürfte die Corona-Pandemie sein. Vor allem ältere Personen vermieden den Gang ins Wahllokal, nachdem es dort keine verpflichtenden Schutzmaßnahmen wie 3G oder Maske gab, sondern nur Empfehlungen.

Wie berichtet, hat es gleichzeitig einen Briefwahlrekord gegeben. Rund 241.000 Wahlkarten waren ausgegeben worden.

Trotz allem bleibt Oberösterreich bei der Wahlbeteiligung der Musterschüler unter den Ländern. Nur das Burgenland hatte zuletzt auch einen Wert über 70 Prozent (74,94). Am wenigsten Wähler verzeichnete Tirol mit 60,00 Prozent.

Am Montag wurde das vorläufige Endergebnis inklusive Briefwahl veröffentlicht, das sich nicht mehr von der letzten Hochrechnung unterschied. Die ÖVP kam auf 37,61 Prozent (plus 1,24), die FPÖ auf 19,77 (minus 10,59). Die SPÖ erhielt 18,58 Prozent (plus 0,21), die Grünen lagen bei 12,32 Prozent (plus 2,0). MFG erreichte beim ersten Antreten 6,23 Prozent, die Neos schafften es mit 4,23 Prozent (plus 0,76 Prozent) in den Landtag.