Wahl 2021: Diskussionsrunde mit den Spitzenkandidaten heute ab 17:00 Uhr

Zum Start diskutiert OÖN-Politikchef Wolfgang Braun heute, Freitag mit den fünf Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Landtagswahl 2021. Rede und Antwort stehen Thomas Stelzer (ÖVP), Manfred Haimbuchner (FPÖ), Birgit Gerstorfer (SPÖ), Stefan Kaineder (Grüne) sowie Felix Eypeltauer (Neos). Diese Teilnehmerkonstellation garantiert spannende Gesprächsthemen.

Auch in den kommenden Tagen warten spannende Diskussionsrunden auf unsere Leser:

Sonntag, 19.09.2021: Steyr - Wahldiskussion

Die Spitzenkandidatinnen und - kandidaten der Rathausparteien wettstreiten am Sonntag im Culturcontainer beim Museum Arbeitswelt live vor Publikum. Bei einem "Bürger*innendialog" am Sonntag, 19. September, 17 Uhr, treffen im "Culturcontainer" bis auf Zöttl neue Listenführer und teils Quereinsteiger bei den sechs Rathausparteien aufeinander. Gerald Winterleitner, Leiter der OÖN-Redaktion in Steyr, moderiert die Diskussion, gibt Fragen aus der Leserschaft weiter und hakt selber nach, wo es sich nur nach Beschwichtigungen und Phrasen anhört. Die Diskutanten: Für die FPÖ geht Helmut Zöttl ins Rennen. Die SPÖ schickt mit Markus Vogl einen Quereinsteiger in die Rathauswahl. Bei der ÖVP wurde Judith Ringler zur Spitzenkandidatin erkoren. Die Grünen setzen auf Neueinsteigerin Ruth Pohlhammer. Für das Bürgerforum Steyr kandidiert Michaela Frech und die MFG schicken Christian Royda ins Rennen.

Montag, 20.09.2021: Linz - Wahldiskussion "Vier um sechs"

Am Montag sind die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der im Linzer Stadtsenat vertretenen Parteien zu Gast bei den OÖNachrichten. Markus Staudinger und Christian Kitzmüller diskutieren im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien mit Klaus Luger (SPÖ), Bernhard Baier (ÖVP), Markus Hein (FPÖ) und Eva Schobesberger (Grünen). Zu sehen ist die Diskussion am Montag, 20. September 2021 um 18:00 Uhr auf www.nachrichten.at.

Sonntag, 26.09.2021: Wahl - Livestreaming

Am entscheidenden Tag selbst stellen die OÖNachrichten Liveticker, Streamings und Analysen zur punktgenauen Verfolgung zur Verfügung.

