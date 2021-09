Vier um sechs: Diskussion der Linzer Spitzenkandidaten im Livestream

Markus Staudinger und Christian Kitzmüller (beide OÖNachrichten) diskutieren am Montag in den Promenaden Galerien mit Klaus Luger (SPÖ), Berhard Baier (ÖVP), Michael Raml (FPÖ, in Vertretung von Markus Hein) und Eva Schobesberger (Grüne).

Der Livestream startet um 18 Uhr.