SPÖ: "Es ist zumindest der Abwärtstrend gestoppt"

Großer Applaus beim Ergebnis der FPÖ, verhaltenes Beklatschen des eigenen Resultats und Durchhalteparolen: Die Stimmung bei den Funktionären der SPÖ im Linzer Central war durchwachsen. Manch einer kritisierte hinter vorgehaltener Hand, dass überhaupt geklatscht worden sei, bleibt man doch in etwa auf dem Niveau des historisch schlechtesten Ergebnisses 2015. Das Plus bei der SPÖ ist nur marginal. Bis am Abend hoffte man, doch noch den zweiten Platz von der FPÖ zurückzugewinnen – aber es ging sich nicht aus.

Spitzenkandidatin und Landesrätin Birgit Gerstorfer sah ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der FPÖ. Mit "mehr Konkurrenz, mehr Parteien im Landtag" sehe sie das leichte Plus als Erfolg: "Wir sind die einzige Partei, die mit Inhalten wie Pflege, Arbeit und Bildung gepunktet hat." In die Parteiengespräche, die Thomas Stelzer (VP) für diese Woche ankündigte, werde die SPÖ "natürlich" eintreten: "Ich habe nie eine Zusammenarbeit ausgeschlossen und tue das weiter nicht."

OÖN-TV: Birgit Gerstorfer im Interview

"Das Plus ist nicht so ausgefallen, wie ich mir das erwartet hätte – aber es ist zumindest der Abwärtstrend gestoppt", sagte Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer, der sich mehr als 20 Prozent erhofft hatte. "Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht mit MFG gerechnet, das hat offensichtlich das Ganze durcheinandergewirbelt und die Karten neu gemischt." An eventuellen Personalspekulationen in der SPÖ beteilige er sich nicht. "Das werden sich die Verantwortlichen schon überlegen, wie man sich für die nächsten sechs Jahre aufstellt", sagte Kalliauer, der nicht Teil des Parteipräsidiums ist, das heute, Montag tagt. Ob es im Wahlkampf Fehler gegeben habe? "Fehler passieren bei jeder Wahl. Aber es gab keine gravierenden." Es sei in der Corona- und Impfdebatte viel untergegangen.

"In der Politik kann man nie zufrieden sein", sagte Alois Stöger, Nationalratsabgeordneter und Ex-Bundesminister. Das Ergebnis zeige, dass sich das Wahlkämpfen mit Inhalten ausgezahlt habe, aber "es zeigt auch, dass wir mehr tun müssen". Ob das mit Birgit Gerstorfer als Parteivorsitzende gemacht werden soll? "Ja, mit ihr und dem Team, das sie aufgestellt hat. Das Team ist okay."

Wer zweiter Landesrat für die SPÖ werden solle, falls man diesen aufgrund der Wahlarithmetik bekomme, darüber schwiegen sich alle aus. An den Machtblöcken Gewerkschaft und Stadt Linz dürfte jedenfalls bei dieser Frage kein Weg vorbeiführen.