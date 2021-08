Sanfter Tourismus: Es mangelt an der Einbindung der Regionen

"Der Tourismus braucht ein sanftes Konzept und ein schärferes Profil", hatte die OÖN-These vor knapp sechs Jahren gelautet. Was ist seitdem passiert? Beim Oberösterreich Tourismus weist man darauf hin, dass man die Verbände von 103 auf 19 deutlich hat. Zur Positionierung heißt es: Das Bundesland sei keine Massentourismusdestination und müsse sich noch viel stärker als Qualitätsdestination positionieren. Die Basis dafür bildet die Landestourismusstrategie 2022 mit "Erlebnissen in intakten Naturräumen" als einen wesentlichen Bestandteil.

Für den Freizeitforscher Peter Zellmann werden die Regionen viel zu wenig eingebunden: Mit Strategiepapieren liege man im Großen und Ganzen nicht falsch, sagt er im OÖN-Gespräch. "Masterpläne und Leitlinien wollen aber immer ein Stück weit erziehen und sind zu sehr austauschbar."

Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner sieht sich dennoch in der Strategie des Landes bestätigt: "Corona hat deutlich gezeigt, dass alles, was draußen passiert, im Trend liegt", sagt er, kurz nachdem er an der Donau vom E-Bike gestiegen ist, mit dem er fürs Radeln entlang des Flusses wirbt. "Unser Grundsatz lautet: Tourismus muss im Einklang mit der Natur stattfinden." Die verschiedenen Interessen – egal, ob von Mountainbikern, Wanderern, Landwirten oder Waldbesitzern – müssten unter einen Hut gebracht werden.

Alles, was draußen passiert, liegt derzeit im Trend. Bild: ÖAMTC

Niederschwellige Prozesse

Dem Experten geht das nicht weit genug: Zusätzlich seien niederschwellige Prozesse notwendig, in die die Verantwortlichen der jeweiligen Regionen und externe Moderatoren eingebunden werden, so Zellmann. Mit den Ergebnissen würden in der Folge nachhaltige Konzepte erarbeitet.

"Diese Projekte dauern aber ein bis zwei Jahre. Die Zeit nehmen sich die wenigsten", sagt der Tourismusforscher, der beispielsweise an der Umsetzung der "Modellregion Neusiedlersee" mitgewirkt hat.

Der Oberösterreich Tourismus will die Bevölkerung beteiligen: "Wir dürfen die jeweiligen Programme nicht isoliert touristisch sehen, sondern müssen den Menschen vor Ort vor Augen führen, welchen Nutzen sie von den Investitionen haben", sagt Geschäftsführer Andreas Winkelhofer.

Bei der Umsetzung von sanftem Tourismus gilt es laut Landesrat Achleitner zudem, die verschiedenen Interessen – egal, ob beispielsweise von Mountainbikern, Wanderern oder Landwirten – unter einen Hut zu bringen. Und: Mithilfe von Maßnahmen wie beispielsweise Wegeführungen oder digitalen Buchungssystemen gegen überfüllte Parkplätze versucht man, die Besucherströme in nachhaltigere Bahnen zu lenken.

Urlauber bei Bedürfnissen abholen

Zellmann rät, Vorschriften oder gar Verbote so weit wie möglich zu vermeiden. "Zielführend ist ein bewusstes Hinführen der Urlauber. Was sie unter umweltfreundlichem Reisen und Urlaub verstehen, ist nicht so wichtig. Wesentlich ist, dass sie mitmachen."

Das sei schon vor Jahrzehnten so gewesen, als Beherbergungsbetriebe damit begonnen haben, nur jene Handtücher zu wechseln, die Gäste auf dem Badezimmerboden liegen gelassen hatten. Zellmann: "Das Um und Auf ist, die Touristen bei ihren Bedürfnissen abzuholen und gleichzeitig ihr Umweltbewusstsein zu fördern."

Laut vorläufigen Berechnungen lag die Zahl der Ankünfte in Oberösterreich nach den Öffnungen im Mai und Juni bei gut 310.000 und jene der Nächtigungen bei rund 928.000. Zum Vergleich: 2019 und damit vor der Krise waren noch rund 649.000 Ankünfte und 1,56 Millionen Nächtigungen gezählt worden.

33 Thesen für ein besseres Oberösterreich

Was braucht das Land, um in eine gute Zukunft zu gehen? Die OÖN analysieren das bis zu den Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 26. September.

#23: Sanfter Tourismus mit Schlagkraft

WAS GESCHAH …

Oberösterreich hat sich einem sanften naturnahen Tourismus verschrieben und das auch strategisch festgehalten.

… UND WAS PASSIEREN MUSS

Statt verordneter Masterpläne und Leitlinien braucht es aus Expertensicht gemeinsam gestaltete Konzepte mit den betroffenen Betrieben.