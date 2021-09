Rote Bürgermeister ohne SP-Nachfolgekandidaten

Seit 23 Jahren stellt die SPÖ in Liebenau den Bürgermeister. Diese Ära endet heuer garantiert. Denn bei der Bürgermeisterwahl am 26. September tritt in der 1550-Einwohner-Gemeinde nur ein Kandidat zur Bürgermeisterwahl an: August Reichenberger von der Volkspartei. Die Sozialdemokraten überlassen der ÖVP kampflos das Feld.