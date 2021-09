Pinker Jubel nach einer Zitterpartie

Lange Gesichter bei der ersten Hochrechnung um 16 Uhr gab es in der Neosphäre in Linz: Mit 3,9 Prozent war der Einzug in den Landtag beim zweiten Anlauf der Pinken in Oberösterreich noch ungewiss.

An Parteiprominenz ließen sich vorerst nur Wahlkampfleiter Julian Steiner und Nationalratsabgeordneter Niki Scherak blicken. Steiner gab sich freilich schon zuversichtlich: Es sei zwar eine "Zitterpartie", der Einzug würde aber gelingen, sagte er.

Tatsächlich: Mit Auszahlung der größeren Gemeinden und Städte kletterten die Neos über die Vier-Prozent-Marke, in der Neosphäre wurde pinker Sekt geköpft, und man prostete sich mit den Worten "Alles wird gut" zu. Zittern hieß es dann dennoch bis spätabends, denn weit über die für den Einzug notwendige Hürde sprangen die Neos laut letzter Hochrechnung nicht (4,2 Prozent). Spitzenkandidat Felix Eypeltauer zeigte sich schon vor Verkündung des Endergebnisses "sehr glücklich" über den Einzug ins Linzer Landhaus.

OÖN-TV: Felix Eypeltauer im Interview

Wermutstropfen für die Neos ist, dass mit der MFG eine weitere neue Kraft in den Landtag einzieht und die Impfskeptiker sogar ein besseres Ergebnis erzielten als die Neos. Steiner führte das auf den "Sommerschlaf" von Bundes- und Landesregierung in der Corona-Politik zurück, der Frust darüber habe der Protestpartei Auftrieb gegeben.

Die "kritische Kraft" im Landtag wollen allerdings die Neos sein, wie Eypeltauer ankündigte.