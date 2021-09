OÖ-Wahl: Wahlbeteiligung im Corona-Jahr niedriger denn je

Mit 76,37 Prozent nutzten so wenig Oberösterreicher wie nie zuvor in der Zweiten Republik ihr Wahlrecht. Dennoch bleiben die Oberösterreicher im österreichweiten Vergleich Musterschüler. Nur ein zweites Bundesland, das Burgenland, weist ebenfalls noch eine Landtags-Wahlbeteiligung über 70 Prozent (genau sind es dort 74,94 Prozent) aus. Alles anderen haben einen Sechser vorne, Schlusslicht ist Tirol mit exakt 60,00 Prozent.

In Oberösterreich wählten bisher nur einmal weniger als 80 Prozent der Berechtigten: Im Jahr 2003 gaben bloß 78,65 Prozent ihre Stimme ab. 2009 und 2015 stieg die Beteiligung wieder an, auf zuletzt 81,63 Prozent - um heuer um 5,26 Prozentpunkte abzustürzen.

Dabei hatten heuer, wohl angesichts der Pandemie, wesentlich mehr Oberösterreicher als vor sechs Jahren Wahlkarten beantragt: 241.033 davon wurden heuer ausgegeben, 2015 waren es 132.000. Dies obwohl die Landesregierung nicht so explizit für die kontaktfreie Möglichkeit der Stimmabgabe geworben hatte wie im Vorjahr die Wiener bei ihrer Gemeinderatswahl.

Im Oktober 2020 kamen in Wien fast 44 Prozent der Stimmen per Wahlkarte - mehr als das Doppelte der früheren Topwerte. Dass die Beteiligung dennoch um 9,5 Prozentpunkte auf 65,3 Prozent abstürzte war darauf zurückzuführen, dass viele enttäuschte FPÖ-Wähler daheimblieben. In Oberösterreich verabschiedeten sich zwar auch viele (wenn auch nicht so viele wie in Wien) frühere FPÖ-Wähler - aber ein großer Teil von ihnen Richtung MFG. Wie viele Oberösterreicher die Briefwahl nutzten, ging aus den Ergebnissen nicht hervor. Denn dort wurde die Briefwahl gleich am Sonntag mit ausgezählt.