MFG springt mit viel Selbstbewusstsein in den Landtag

Beim Eintreffen im Medienzentrum im Ursulinenhof vor der ersten Hochrechnung wusste man nicht so ganz, wohin. Diese kurze Unsicherheit machte das Team von MFG dann aber bei den ersten offiziellen Zahlen wett. Gejubelt wurde lautstark, Parteimanager Gerhard Pöttler rief gleich mehrmals, dass MFG nun "Geschichte geschrieben" habe: "Das ist historisch!"

Im Februar wurde die Partei gegründet, Spitzenkandidat Joachim Aigner ist erst seit Juli Landesparteiobmann von Oberösterreich. Dass man nun aus dem Stand in den Landtag kommt, damit war zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu rechnen. Aber seit etwa drei Wochen hätte man gespürt, dass es zu schaffen sein könnte, sagt Listenzweite Dagmar Häusler: "Der Zuspruch aus der Bevölkerung war enorm." Täglich sei man unterwegs gewesen, habe mit Menschen gesprochen und ihre Anliegen gehört. Das sieht Häusler auch als Erfolgsrezept von MFG: "Wir sind direkt bei den Menschen. Und wir können zugeben, dass wir nicht perfekt sind." Auch das sei ein Unterschied zu den anderen Parteien, ist Häusler überzeugt: "Wir sind authentisch." Was es nun heißt, im Landtag vertreten zu sein, lasse man auf sich zukommen, so die zweifache Mutter.

Man habe ein starkes Team im Hintergrund, sei motiviert und pragmatisch: "Es wird sicher auch Themen geben, die mich nicht interessieren und in die ich mich richtig hineinwühlen muss." Spitzenkandidat Aigner absolvierte sämtliche Medientermine mit einem breiten Lächeln und wurde nicht müde zu betonen, dass man nicht nur Impfkritik zum Thema habe. Denn die Menschen, die bei MFG-Veranstaltungen waren und sich von der Partei angesprochen fühlen, seien "Menschen wie du und ich, mit finanziellen Sorgen, mit Angst vor Bildungsverlust".

Das Schulthema hat man sich stark auf die Fahnen geheftet, wie auch Listendritter Manuel Krautgartner und Häusler erklären. "Naturnahe Bildung" sei wichtig, keine mediale Reizüberflutung. Zum Thema Heimunterricht geben sich Aigner und Häusler unabhängig voneinander politisch-diplomatisch: "Das ist die Entscheidung der Eltern. In Österreich gibt es keine Schulpflicht."

"Lästig sein, alles hinterfragen"

Außerdem wolle man sich um die Anliegen der Klein-, Mittel- und Ein-Personen-Unternehmen annehmen. Fragen zu Corona werden diplomatisch beantwortet. Man sei keine Impfgegner-Partei, aber die Entscheidung, sich impfen zu lassen, solle jedem überlassen werden. Man sei nicht grundsätzlich gegen 3 G, sondern gegen Maßnahmen, die Menschen vom gesellschaftlichen Leben ausschließen. Den für den Eintritt ins Medienzentrum notwendigen 3-G-Nachweis hatte das MFG-Team erbracht.

Und was macht man nun mit dem Ergebnis und den drei Landtagsmandaten? "Lästig sein, alles hinterfragen", gab Pöttler die Richtung vor. Und: Oberösterreich, das sei ja erst der Anfang.