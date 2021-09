MFG mit Klubstatus, aber ohne Programm für die Landespolitik

Spitzenkandidat Joachim Aigner kündigte am Wahlabend an, dass man sich im Landtag zwar "vorrangig um Coronamaßnahmen kümmern" werde, die Partei habe aber auch Ansätze im Bereich Bildung, Kinder, Jugend und Familie, Gesundheit und Soziales sowie bei den kleinen Unternehmen. Vor allem geht es der Partei um eine Entpolitisieren der Lebensbereiche und eine Fokussierung auf den Menschen, wie sie betont.

Im Bereich Wirtschaft gelte dies etwa für die Wirtschaftskammer, die keine echte Vertretung für die Unternehmer von KMU und EPU mehr sei, diese aber "90 Prozent der österreichischen Wirtschaft" ausmachen würden. Sie seien in der Krise allein gelassen worden, weshalb die MFG keine Unterstützungen wie Kurzarbeit mehr für Großkonzerne haben möchte.

Ein speziell auf Oberösterreich zugeschnittenes Programm gibt es nicht, vielmehr sind es Bundesthemen, die dominieren. Etwa wenn es im Bereich Justiz um eine "Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft von Politik gehe" und dafür die "Aufhebung von Weisungsrecht und Berichtspflicht" geben solle. Weiters will die MFG eine Änderung des Strafrechts, indem die Verjährungsfristen bei Gewalt- und vor allem Sexualdelikten gegenüber Minderjährigen aufgehoben werden.

Komplett umkrempeln will die Partei laut eigenen Aussagen das Bildungssystem. Grund sei das schlechte Abschneiden in den PISA-Studien. Es brauche daher neue Fächer, die "für das Leben wichtig" seien. Außer einem verpflichtenden Ethikunterricht und einem Religionsunterricht auf freiwilliger Basis ist dem Parteiprogramm aber nicht mehr zu entnehmen. Auch wenn sie die "sofortige Öffnung der Schulen und Kindergärten" fordern, was derzeit der Fall ist, ist das Thema Schulabmeldungen bei ihnen auf Social Media präsent.