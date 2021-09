241.000: Zahl der Wahlkarten fast verdoppelt

241.033 Wahlkarten wurden in den Gemeinden und Magistraten bis zum Ende der Frist am Freitag, 12 Uhr, beantragt, wie Landeswahlleiterin Carmen Breitwieser den OÖNachrichten bestätigte. Das sind um rund 81 Prozent mehr als bei der Landtagswahl 2015 – damals waren es rund 133.000 Wahlkarten.

Wie berichtet, hatte Breitwieser schon am Donnerstag damit gerechnet, dass es mehr als 200.000 Wahlkarten werden.

Rund 129.000 Frauen haben Wahlkarten beantragt und rund 112.000 Männer. Die meisten Wahlkarten wurden in Linz-Stadt ausgegeben (rund 29.000) vor dem Bezirk Vöcklabruck (22.200) und Linz-Land (21.400)

Generell gebe es einen Trend zur Briefwahl, sagte Breitwiesers Stellvertreter Josef Gruber. Sie sei in den vergangenen 15 Jahren vom Gesetzgeber breiter und einfacher gemacht worden, auch habe das Vertrauen der Bürger in die Sicherheit zugenommen. So gab es bei der Nationalratswahl 2019 in Oberösterreich schon 187.000 Wahlkarten. Aktuell verstärkt die Corona-Pandemie die Nachfrage, weil einige Wähler den Aufenthalt im Wahllokal wegen eines möglichen Infektionsrisikos meiden.

Die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2015 betrug knapp 82 Prozent. Sollte sie wieder bei etwa 80 Prozent liegen, wären 241.000 Wahlkarten-Wähler gut ein Viertel der gesamten Wähler. Die Zahl der Wahlberechtigten beträgt insgesamt rund 1,1 Millionen.