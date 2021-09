Der Tag danach: Liveblog zur Wahl auf nachrichten.at

Die Oberösterreicher haben am Sonntag zwei neue Parteien in den Landtag geschickt. Überraschend war am Wahlsonntag vor allem der Erfolg der impfskeptischen Liste MFG, die auf Anhieb mehr als 6 Prozent holte. Die Neos zitterten sich mit 4,2 Prozent ins Landesparlament. Stärkste Kraft bleibt die ÖVP, die Freiheitlichen verloren ein Drittel ihrer Wählergunst, blieben aber knapp vor der SPÖ. Von den etablierten Parteien die stärksten Zugewinne lukrierten die Grünen.

Der Tag danach im Liveblog auf nachrichten.at: