Es gibt ihn nur noch in Oberösterreich und Niederösterreich – den Proporz. Ab einer gewissen Stärke ist jede Landtagsfraktion in der Landesregierung vertreten. In Oberösterreich braucht es rund neun Prozent dafür. Das führt aktuell dazu, dass alle vier Parteien – ÖVP, FPÖ, SPÖ, Grüne – mindestens einen Landesrat stellen.