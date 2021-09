Im Landtags-Wahlkampf spürt Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner nichts mehr von seiner schweren Corona-Erkrankung. Der FP-Landesparteichef spricht sich im OÖN-Sommerinterview für Antikörpertests für alle Bürger aus. OÖNachrichten: Sie treten zum dritten Mal als Spitzenkandidat an – was ist heuer anders? Manfred Haimbuchner: Man ist reich an Erfahrung. 2009 war mein erstes Mal, 2015 gab es Schwarz-Grün im Land und eine große Koalition im Bund, es war die letzte Wahl von