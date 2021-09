Das sind um rund 81 Prozent mehr als bei der Wahl vor sechs Jahren, als es 132.600 Wahlkarten gab. Diese Zahlen bestätigte Landeswahlleiterin Carmen Breitwieser. Bei einer abermaligen Wahlbeteiligung von rund 80 Prozent hieße das, dass gut jeder Vierte mit Wahlkarte wählt. Rund 129.000 Frauen und 112.000 Männer haben Wahlkarten beantragt.

Regional liegt Linz mit 28.800 Wahlkarten vor dem Bezirk Vöcklabruck (22.200), Linz-Land (21.400) und Urfahr-Umgebung (17.900). Am anderen Ende liegen Wels (5400), Eferding (5300) und Steyr (4100), wobei sich die Zahl in Steyr mehr als verdoppelt hat.

Laut Breitwiesers Stellvertreter Josef Gruber gibt es einen Trend zur Briefwahl. Bei der Nationalratswahl 2019 waren es schon 187.000 Wahlkarten, aktuell verstärkte die Corona-Pandemie die Nachfrage, wegen Bedenken über ein mögliches Ansteckungsrisiko in Wahllokalen.

Wahllokale gibt es am Sonntag auch in Pflegeheimen – rund 65, davon gut 40 öffentlich zugängliche. Bernhard Hatheier, Obmann der Arge Alten- und Pflegeheime, appelliert an Wahlbeisitzer und Wähler, die 3G-Regel einzuhalten und Maske zu tragen. Andernfalls würden die Verletzlichsten einem Risiko ausgesetzt und die täglichen Bemühungen in den Heimen untergraben. Wie berichtet, gibt es generell nur Empfehlungen für Wahllokale, keine verpflichtenden Schutzmaßnahmen – weil das Wahlrecht über der Covid-Verordnung steht. (az)