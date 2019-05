Zwei Jahre vor der Wahl bestellt die Landes-SP einen neuen Geschäftsführer

Die SPÖ Oberösterreich stellt sich neu auf: Nach knapp drei Jahren legt Bettina Stadlbauer (52) ihre Funktion als Landesgeschäftsführerin zurück – "aus privaten Gründen", wie die Partei gestern, Sonntag, mitteilte. Am 3. Juni wird der aus Freiburg im Breisgau stammende Georg Brockmeyer (44) im Landesparteivorstand als neuer Geschäftsführer bestellt.

In den vergangenen Monaten war immer wieder spekuliert worden, dass Stadlbauer hinsichtlich des Wahlkampfs für die Landtagswahl 2021 abgelöst werden soll.

Mit Brockmeyer habe sie den "idealen Wahlkampf-Leiter" gewinnen können, sagt SP-Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer. Der gebürtige Deutsche sei ein Polit- und Medienprofi sowie ein erfahrener und erfolgreicher Wahlkampfmanager.

Mit ihm wolle die Landes-SP den aktuellen Auftrieb, den man spüre, nutzen und "mit kräftiger Beschleunigung weiter zulegen". Bei der Wahl 2015 erreichte die SPÖ nur noch 18,4 Prozent der Stimmen und wurde deutlich hinter der FPÖ Dritter. Eigenen Umfragen zufolge liege die Partei nun aber wieder bei gut 20 Prozent, heißt es.

Brockmeyer arbeitete in den vergangenen 20 Jahren abwechselnd in Deutschland und Wien. Im Nationalrats-Wahlkampf 2002 war er im Team von SPÖ-Spitzenkandidat Alfred Gusenbauer. 2017 hat Brockmeyer als SPD-Landesgeschäftsführer den Wahlkampf der Sozialdemokraten in Niedersachsen geleitet. "Am Ende wurde die SPD zum ersten Mal seit Gerhard Schröder wieder stärkste Partei und gewann mehr als vier Prozentpunkte", betont Gerstorfer. Voriges Jahr war Brockmeyer für ein gutes halbes Jahr Kommunikationsleiter der Bundes-SPÖ. Geholt worden war er von Christian Kern und Max Lercher. Als Pamela Rendi-Wagner und Thomas Drozda mit ihrem Team übernahmen, wurde er freigestellt.

In Oberösterreich sieht Brockmeyer "viel Potenzial für sozialdemokratische Politik". Das habe auch der große Erfolg bei der jüngsten Arbeiterkammer-Wahl gezeigt. Das müsse man jetzt auch mit den Landtagswahlen "in Einklang bringen". Wie er das schaffen will? "Mit guter strategischer Arbeit." Zugespitzte politische Kommunikation gehöre da dazu.

Er gehe auch davon aus, dass alle in der SPÖ an einem Strang ziehen. Etwas, das zuletzt zwischen den Machtblöcken Stadt Linz, Gewerkschaft und Landesorganisation nicht immer der Fall war. Er könne mit "selbstbewussten Sozialdemokraten innerhalb einer Landespartei " gut umgehen, habe er doch Erfahrung damit. Immerhin ist Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel aus Niedersachsen.

2021 wollen Gerstorfer und Brockmeyer Schwarz-Blau die Stirn bieten und ein "deutliches Plus" erreichen.

Gerstorfer dankte Stadlbauer. Diese habe in der Partei eine schwierige Strukturreform erfolgreich umgesetzt und maßgeblich dazu beitragen, die SPÖ zu stabilisieren. Auch die Unterstützungskampagne für die AK-Wahl habe sie bestens geleitet, was ihr viel Anerkennung gebracht habe. (az)

Lesen Sie hierzu auch den Mensch des Tages: Georg Brockmeyer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.