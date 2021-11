Zu wenig Platz in Spitälern: Land öffnet Reha-Kliniken für Covid-Patienten

In Oberösterreich wurden am Dienstag 1754 Corona-Neuinfektionen gemeldet, die Situation in den Spitälern bleibt angespannt. Mit 134 Intensivpatienten (drei mehr als am Tag davor) nähert man sich dem derzeitigen maximalen Intensivbetten-Kontingent für Covid-19-Patienten (157) an. Insgesamt befinden sich 656 Corona-Patienten in Oberösterreichs Spitälern in Behandlung.