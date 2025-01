 Zickzack-Kurs: Wie die SPÖ um eine  Linie bei ihrem Spitzenpersonal ringt

Die Personalspekulationen in der Landes-SPÖ gehen munter weiter – zumindest in der Frage der neuen Landesparteigeschäftsführung ist am Dienstag eine Entscheidung gefallen. Am Montag, einen Tag nach der Linzer Bürgermeister-Wahl, hat Landesgeschäftsführer Florian Koppler seinen Rückzug mit Ende Jänner bekannt gegeben. Er wechselt in das Beteiligungsmanagement eines internationalen Versicherungskonzerns, hierbei soll es sich um die Vienna Insurance Group handeln.