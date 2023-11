Wunsch an ÖGK: "Vorsorgearbeit besser honorieren"

Auf Zahlen will sich Oberösterreichs Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser nicht festlegen. Klar sei aber auch für ihn, dass in wenigen Jahren der Ärztemangel aufgrund von Pensionierungen noch drückender werde, sagt er den OÖN. Oberösterreichs Ärztevertreter ließen dazu Ende 2022 von Simulationsforscher Niki Popper eine Zukunftssimulation berechnen. Vor allem in den nächsten Jahren wären mehr Ausbildungskapazitäten in den Spitälern nötig, so das Ergebnis der Studie – und zwar in allen Fachrichtungen. Auch die Medizinstudienplätze müssten erhöht werden.

"Für Kassenstellen motivieren"

In Verantwortung sieht Niedermoser aber auch die ÖGK – unter anderem, wenn es darum geht, junge Mediziner für Kassenstellen zu motivieren. Die ÖGK müsse dem Wunsch junger Ärzte, Prävention und Vorsorge bei den Patienten in den Vordergrund zu stellen, stärker entgegenkommen, sagt Niedermoser. Die Zeit, die dafür auch in Form von Patientengesprächen nötig sei, werde in den Honorarmodellen nicht ausreichend berücksichtigt. Viele junge Ärztinnen und Ärzte würden sich daher für Wahlarztpraxen entscheiden.

Positiv, so Niedermoser, sei der ÖGK-Fokus auf den Ausbau von Primarversorgungseinheiten und erweiterte Ordinationen.

