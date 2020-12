Wojak-Urteil: Auch die Staatsanwaltschaft beruft

Das bestätigte Gerichtssprecherin Claudia Hubauer. Die Rechtsmittel werden eingebracht, sobald das Urteil schriftlich vorliegt. Zuvor kündigte, wie berichtet, Wojaks Anwalt Helmut Blum Einspruch gegen den Untreue-Schuldspruch in zwei Fällen (150 Euro Schaden, 17.400 Euro teilbedingte Geldstrafe) an. In acht von zehn Punkten war Wojak freigesprochen worden (etwa von Amtsmissbrauch und Vorteilsannahme). Dagegen geht die Anklage vor.

Die Neos kritisieren die Abberufung von Wojak im Oktober 2019 massiv. Von einer „Hetzjagd“ des Landes gegen einen korrekten und hochkompetenten Behördenchef spricht Neos-Nationalratsabgeordneter Felix Eypeltauer. Er veröffentlichte 14 Fragen an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), es brauche transparente Aufklärung.

Personalvertreter Peter Csar, der auch schon kritisiert wurde, sagt: Es sei um Führungsqualität und das Wohlergehen aller Mitarbeiter gegangen. Die Empfehlung der Abberufungskommission habe der Landespersonalausschuss fraktionsübergreifend angenommen.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at