Wojak-Prozess: Zehn Zeugen und Corona-Regeln

Er wird sich nicht schuldig bekennen. Man rechne mit einem Freispruch in allen Anklagepunkten, sagt sein Verteidiger Helmut Blum.

Zehn Zeugen wurden beantragt, acht von der Staatsanwaltschaft Wels (darunter der Braunauer VP-Bürgermeister Johannes Waidbacher und die Rieder Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer) und vorgestern noch zwei von der Verteidigung. Läuft alles plangemäß, dürfte das Urteil der Richterin Claudia Lechner und der zwei Laienrichter noch am Donnerstag fallen. In der Anklageschrift wirft Staatsanwaltschaft Günther Diplinger Wojak Amtsmissbrauch, Untreue mit 450 Euro Gesamtschaden und Vorteilsannahme bei einer Feier in Höhe von 1500 Euro vor. Es hatte Anzeigen des Landes gegeben. Der mögliche Strafrahmen beträgt sechs Monate bis fünf Jahre.

Laut Gericht werden alle Corona-Maßnahmen wie Abstände und Maskenpflicht eingehalten. Darum können weniger Zuschauer als sonst beim Prozess dabei sein. (az)