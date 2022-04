Wojak: OLG halbierte Strafe

In sieben von zehn Anklagepunkten hatte das Landesgericht Ried Wojak im Dezember 2020 schon freigesprochen; geblieben waren zwei Schuldsprüche wegen Untreue, weil Wojak Verwaltungsstrafen aus Verfügungsmitteln der Behörde bezahlt hatte. Gegen diese Schuldsprüche hatte Wojak berufen.

Am Montag hat das Oberlandesgericht Linz die vom Landesgericht Ried ausgesprochene teilbedingte Strafe von 17.400 Euro herabgesetzt. herabgesetzt: Bei der Verhandlung am Montag kam das Oberlandesgericht zu dem Schluss, dass der Berufung des Angeklagten Folge zu geben sei. Übriggeblieben von den Anklagepunkten sei nur ein bezirksgerichtliches Delikt, die Untreue unter Ausnützung der Amtsstellung, erklärte ein OLG-Sprecher. Die ursprünglich verhängte Strafe wurde von 200 auf 100 Tagsätze, in Summe 8.700 Euro, herabgesetzt. Die Hälfte davon - 4.350 Euro - blieb unbedingt, 50 Tagsätze wurden bedingt auf drei Jahre verhängt. Als mildernd wertete das Gericht die Schadensgutmachung durch Wojak: ein Schaden für das Land von 150 Euro war nachweislich übriggeblieben, weil Wojak in seiner Amtszeit Verwaltungsstrafen für Betroffene aus Verfügungsmitteln der Behörde bezahlt hat. Diese 150 Euro hat er an das Land beglichen. Das wertete das Gericht als mildernd. Gegen das Urteil des OLG ist kein Rechtsmittel mehr zulässig.

Ursprünglich gab es in der Sache 1.181 Anzeigepunkte des Landes Oberösterreichs, nur sechs davon mündeten in eine Anklage, alle anderen wurden wegen Geringfügigkeit eingestellt. Im Verfahren vor dem Landesgericht hatte sich der ehemalige Behördenleiter in keinem der Anklagepunkte für schuldig erklärt und sein Handeln verteidigt.