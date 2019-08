Wojak-Anhörung verlief "sehr nüchtern und sachlich"

Wo sonst Bewerber nervös auf ihr Vorstellungsgespräch für den Eintritt in den Landesdienst warten, war gestern – wohl erstmals in der Geschichte des Landesdienstleistungszentrums Linz – eine Zugangskontrolle zum Trakt der Abteilung "Personal-Objektivierung" eingerichtet. Denn hinter der schweren Brandschutztür fand in einem nüchternen Besprechungsraum die erste Anhörung des einstweilig abberufenen Braunauer Bezirkshauptmanns Georg Wojak vor der Begutachtungskommission des Landes statt. Einige aus- und eingehende Mitarbeiter sprachen wegen der ungewohnten "Bewachung" ihrer Abteilung scherzhaft von "Gefängnistür".

Weiter keine Akteneinsicht

Einen weiten Weg zur Anhörung musste Wojak von seinem neuen Arbeitsplatz in der Gesundheitsabteilung im Erdgeschoss zur "Chefetage" im sechsten Stock, wo auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) ihr Büro hat, jedenfalls nicht zurücklegen. Überpünktlich soll Wojak, der sich ein hohes Ansehen im Bezirk Braunau erarbeitet hat, eingetroffen sein und ausführlich seine Sicht zu den insgesamt 27 Vorwürfen des Landes dargelegt haben.

Gleich darauf soll die sechsköpfige Kommission, wie durchsickerte, eine Reihe von Fragen gestellt haben, zum Beispiel, wie Wojak mit seinen Mitarbeitern zurecht gekommen sei und weshalb er eine Verwaltungsstrafe aus Verfügungsmittel der BH Braunau bezahlt habe. Dem Vernehmen nach habe Wojak geantwortet, dass er damit ein von einer Firma angedrohtes Amtshaftungsverfahren gegen das Land habe abwenden wollen. Auf weitere Fragen zu angeblich rechtswidrigen Weisungen soll er mit Verweis darauf, dass ihm auch vor der Begutachtungskommission keine Akteneinsicht gewährt worden sei, nicht detailliert geantwortet haben.

Statt der anberaumten halben Stunde dauerte die laut Land "sehr nüchterne und sachliche" Anhörung rund 50 Minuten. Danach hat die Kommission "zwischen fünf und zehn weitere Auskunftspersonen – großteils aus dem Landesdienst" – befragt. Derzeit wird nach einem Termin für eine zweite Wojak-Anhörung gesucht, weitere sollen geplant sein.

Die Wojak-Kommission

Die private Nutzung des Dienstwagens und die rechtswidrige Abmilderung von Strafen – das sind nur zwei von insgesamt 27 Vorwürfen gegen den einstweilig abberufenen Braunauer Bezirkshauptmann Georg Wojak, der immer wieder betont hatte, unschuldig zu sein.

Am 31. Juli hat die Begutachtungskommission des Landes in dem Fall ihre Arbeit aufgenommen. Geleitet wird sie von Hilde Hartl, Chefin der Landesabteilung Personal-Objektivierung. Mitglieder sind weiters die Landes-Präsidialdirektorin Antonia Licka, Landes-Personalabteilungsleiter Helmut Ilk, der Vizepräsident des Landesverwaltungsgerichts Markus Kitzberger sowie die externen Personalberater Andrea Schörghofer und Thomas Stummer.

Ohne die nicht stimmberechtigte Hartl muss sich die Kommission mit Zweidrittelmehrheit auf ein Gutachten einigen, ob Wojak befähigt ist, künftig die BH Braunau zu leiten. Noch vor der Nationalratswahl am 29. September soll ein Ergebnis vorliegen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.