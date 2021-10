Das hat er am Montag in der Fraktionssitzung der roten Wohnbau-Vertreter – für einige überraschend – bekanntgegeben. 18 Jahre stand Schneider an der GBV-Spitze. Auf OÖN-Anfrage bestätigt Schneider, dass er einen Generationenwechsel einläuten und die Zeit dafür nicht übersehen wolle: "Es passt jetzt sehr gut." Sein Nachfolger soll der ebenfalls gut vernetzte Robert Oberleitner (50), Geschäftsführer der Neuen Heimat, werden. Er wurde in der Fraktionssitzung einstimmig nominiert. Dort