Wirbel um homophobes Wahlkampfvideo von FP-Landesparteisekretär

"Es gibt Grenzen - und die werden hier um ein vielfaches überschritten", sagt David Stögmüller, Nationalratsabgeordneter der Grünen im OÖN-Gespräch. Bereits vergangene Woche verbreitete der Landesparteisekretär der oberösterreichischen FPÖ, Michael Gruber, ein Video in sozialen Medien, wo er eine Regenbogenfahne zerknüllt und in den Mistkübel wirft.

"Linke, degenerierte Politik" sei die Diskussion über "96 Geschlechter und Regebogen", sagt Gruber in dem Video - all das "sei für den Mistkübel". All das sei für die Gesellschaft "keine Zukunftsansage". Es brauche lediglich "ein Manderl, ein Weiber, und dann gibt es Kinder". Genau dafür trete die FPÖ am 29. September an. Unterlegt ist das Video, das den OÖN vorliegt, mit dem Titel "Aufräumen für Österreich.

Michael Gruber (FPÖ) Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Erwarten Stellungnahme von Kickl"

Stögmüller fordert aufgrund der Entgleisung den "sofortigen Rücktritt von Gruber". Man behalte sich auch rechtliche Schritte vor, denn "was hier zu sehen ist, fällt klar unter Verhetzung". Selbst in einem Wahlkampf müssten gewisse Aussagen tabu sein. "Ich erwarte mir da auch eine Stellungnahme von Parteichef Herbert Kickl, das kann doch nicht das gelebte Weltbild der FPÖ sein", sagt der oberösterreichische Nationalratsabgeordnete.



Vor allem der Titel des Videos wühle ihn auf: "Wenn hier von 'Aufräumen' gesprochen wird, was soll damit gemeint sein? Will er Menschen, die sich dem LGBTQ-Spektrum zuordnen etwa vernichten?", fragt Stögmüller.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.