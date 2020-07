Die Coronakrise habe vieles verändert, sie sei aber auch Chance für eine Richtungsänderung hin zu mehr Klimaschutz, sagt Stefan Kaineder, Landesrat und Landessprecher der Grünen Oberösterreich, im OÖN-Sommerinterview. OÖN: Für die Grünen lief es gut. Das Thema Klimawandel hat viele erreicht, mit Ihnen hat man ein neues Gesicht an der Spitze, und die Grünen sind zum ersten Mal in einer Bundesregierung. Jetzt überlagert die Corona-Pandemie alles. Was bedeutet das für Sie mit Blick auf die Wahl