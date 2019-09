"Wir werden eine starke Oppositionsrolle einnehmen"

Jubel brandete in der roten Landesparteizentrale gestern nur kurz auf, als die blauen Verluste und der Zugewinn der Grünen verkündet wurden. Im OÖN-Interview sieht Oberösterreichs SP-Vorsitzende Birgit Gerstorfer keinen Raum für Koalitionsgespräche.

OÖNachrichten: Wie erklären Sie sich das historisch schlechteste Ergebnis der SPÖ bei einer Bundeswahl?

Birgit Gerstorfer: Wir haben alles gegeben, was man geben kann. Es ist natürlich bitter, dass die großen Verluste der FPÖ in Richtung ÖVP gegangen sind und nicht an uns. Wir waren nicht in der Lage, unsere Themen an die Menschen zu bringen.

Warum ist es nicht gelungen, von Ibiza zu profitieren?

Das kann ich aktuell nicht sagen. Wir haben sicher einen soliden, sehr guten Wahlkampf geführt. Was dann genau die Ursachen dafür waren, werden wir in den nächsten Tagen analysieren. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen.

Ist die SPÖ offen für Regierungsverhandlungen?

Das Wahlergebnis bedeutet, dass wir einen Oppositionskurs fahren werden. Denn es ist von der Priorität der ÖVP auszugehen, die Mitte-rechts-Regierung fortzusetzen oder eine Koalition mit den Grünen einzugehen.

Wenn die türkis-grünen Verhandlungen scheitern: Sollte die SPÖ aus Staatsräson nicht das machen, was sie jahrzehntelang von der ÖVP verlangt hat, nämlich als Juniorpartner in eine Regierung zu gehen?

Der Zeitpunkt dafür ist nicht reif. Ich bin sicher, dass wir diese Diskussion nicht führen, weil Sebastian Kurz andere Prioritäten hat.

Wird es personelle Konsequenzen in der SPÖ geben?

Auf keinen Fall. Es geht darum, dass wir eine starke Oppositionsrolle einnehmen.

Bleibt Pamela Rendi-Wagner Parteichefin?

Davon gehe ich aus.

