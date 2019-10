Jährlich trifft man sich zum Austausch und zur Beratung über Perspektiven und Strategien für eine nachhaltige Welt unter dem Leitthema „Politik für Generationen“. Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) besuchte am Mittwoch in Jinan, der Hauptstadt der Provinz Shandong, die Konferenz der Regierungschefs. Nächstes Jahr ist Oberösterreich Gastgeber der Veranstaltung, die man unter das Motto „Smart Region“ stellen will.