"Wir können nicht noch weitere 15 Jahre auf eine Pflegereform warten"

Erfüllend sei der Beruf nach wie vor, sagen jene, die es wissen müssen. Die Pfleger in den Caritas-Häusern St. Anna und St. Elisabeth in Linz haben nach wie vor große Freude an ihrer Tätigkeit. Die Bedingungen werden aber immer schwieriger.

In Gesprächen mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und Caritas-Präsident Michael Landau schilderten sie gestern Vormittag ihre Situation. "Für die Bereiche Pflege und Betreuung , die enorm fordern, werden wir in Zukunft noch sehr viele Ideen brauchen. Wir haben dort jetzt schon einen Riesenbedarf an qualifizierten Mitarbeitern, der noch steigen wird", sagte Stelzer danach in einem Hintergrundgespräch. In Oberösterreich habe man bereits wichtige Schritte gesetzt, weitere sollen folgen.

Einen Ansatzpunkt sieht Stelzer bei den "jungen Leuten". Denn viele verliere man, weil es in der Pflege keinen Lehrberuf gibt. "In der Schweiz ist die Pflegelehre der zweitbeliebteste Lehrberuf. Diese Ausbildungsschiene wollen wir auch in Oberösterreich umsetzen" , sagte er. Ein Löwenanteil der Pflege und Betreuung werde zudem innerhalb der Familie bewerkstelligt. "Um die Arbeitsbedingungen in finanzieller Form zu verbessern, gibt es die Idee, des Pflege-Daheim-Bonus", sagte Stelzer.

Video: Allianz für Pflegereform

Der Landeshauptmann nahm aber auch den Bund in die Pflicht: "Der Pflegefonds, derzeit 417 Millionen Euro, muss dringend und massiv aufgestockt werden. Die Pflegereform muss jetzt in die Gänge kommen", sagte Stelzer.

Auch Caritas-Präsident Michael Landau sieht die Reform als zentrales Thema. "Seit 15 Jahren wurden zig Versuche einer Umsetzung unternommen. Wir können nicht noch weitere 15 Jahre warten", sagt er. Eine Entlastung der pflegenden Angehörigen und die Reform des Pflegegeldes seien Punkte, die sofort umgesetzt werden müssten. "Vor allem dementielle Erkrankungen werden nicht entsprechend berücksichtigt", sagt Landau. Er erneuerte auch seine Forderung nach einem "Pflegegipfel". (geg)