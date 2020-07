"Die aktuelle Situation stellt uns vor große Herausforderungen", sagt Oberösterreichs Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP), in der Landesregierung für die Gesundheitsagenden verantwortlich.

Man arbeite mit Hochdruck daran, jeden einzelnen Infektionsfall lückenlos nachzuverfolgen. Dazu seien auch vermehrte Tests notwendig. "Am Samstag wurden 1407 Testungen durchgeführt, dazu starten heute und Dienstag Screeningtests an den vier Landes-Pflege- und -Betreuungszentren Schloss Haus, Christkindl, Cumberland und Schloss Gschwendt mit insgesamt rund 400 Mitarbeitern", sagt Haberlander. Der Krisenstab des Landes sei sieben Tage die Woche im Einsatz; wo es nötig sei, stocke man Personal auf, so Haberlander.

Christine Haberlander Bild: OÖN

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) kündigt an, dass man Personal aufstocken und intensiv mit der Polizei zusammenarbeiten werde, um Infektionsketten nachvollziehen zu können. Stelzer widerspricht Kritik, wonach das Kontakt-Management in Oberösterreich nicht gut funktioniere. "Wir haben das nicht auf die leichte Schulter genommen", sagt Stelzer. Man habe die personellen Kapazitäten sofort wieder hochgefahren, als die Infektionszahlen gestiegen seien. Viele der am Wochenende neu dazugekommenen Infektionsfälle seien zuvor schon als Kontaktpersonen von Infizierten in Quarantäne gekommen, so der Landeshauptmann. Dazu habe sich die Nachverfolgung beim Cluster der Linzer Pfingstkirche (der mittlerweile schon rund 150 Fälle umfasst) als schwer herausgestellt, wegen Sprachbarrieren und mangelnder Kooperationswilligkeit.

Auch dass von manchen Betroffenen die Quarantänevorschriften nicht eingehalten worden seien, ist für Stelzer ein Zeichen, die Kontrollen zu verstärken. Derzeit sind rund 2500 Oberösterreicher in Quarantäne.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.