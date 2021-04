"Wir brauchen Sicherheit statt Auf- und Zusperren"

Am 17. Mai sollen alle Schulklassen vom Schicht- zum Präsenzunterricht zurückkehren: Lehrer- und Elternvertreter in Oberösterreich begrüßen "Schritte der Rückkehr zur Normalität" an den Schulen. Nötig seien allerdings klare Konzepte und Planungssicherheit für Pädagogen und Schüler.

"Verhandlungen mit dem Bildungsministerium laufen noch", bat am Freitag Paul Kimberger, aus Oberösterreich stammender Bundesvorsitzender der Pflichtschullehrergewerkschaft, um "Verständnis", Details noch nicht zu beurteilen. Aber "das Ziel ist, möglichst wieder in Richtung Normalität zu kommen, keine Frage", sagt der Lehrergewerkschafter. Ein Erfolg hänge aber von der "Test- und Impfdynamik" ab. Man müsse auch das Infektionsgeschehen an den Schulen "genau beobachten". "Planungssicherheit" fordert Kimberger genauso ein wie Joris Gruber, Präsident des Landesverbands der Elternvereine an höheren und mittleren Schulen in Oberösterreich. Schulen und Eltern bräuchten "verlässliche Informationen", was konkret verordnet wird, sagt er. In Oberösterreich gebe es an vielen Schulen zwar gute Konzepte, die derzeit umgesetzt werden, mit denen sich Schüler und Eltern vielfach "gut arrangiert" hätten. Dennoch: eine Rückkehr zum "normalen" Präsenzunterricht fordere die Elternvereinigung, sobald dies möglich ist. Es müsse auch verlässliche Pläne geben, wie der Unterricht im Herbst fortgesetzt wird.

Auf die Verordnung des Bildungsministeriums warten auch die Direktoren. Erst wenn diese vorliege, könne man an die Umsetzung gehen. Aus pädagogischer Sicht sei die Rückkehr zum Präsenzunterricht "sicher positiv, auch für unsere Schüler", sagt auch Bertram Geigl, Direktor der HTL Wels. Mit "etwas ambivalenten Gefühlen" sehe er dem 17. Mai dennoch entgegen: Es werde eine "organisatorische Herausforderung", an einer Schule mit 1600 Schülern die Test- und Hygienekonzepte umzusetzen. "Mit offenen Armen" begrüßt AHS-Landesschulsprecherin Susanne Öllinger den Plan. Der reguläre Unterricht sei nicht nur aus pädagogischer Sicht, sondern auch für die sozialen Kontakte "extrem wichtig". (bock)