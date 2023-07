"Wir brauchen in Oberösterreich 5000 neue Pflegekräfte bis 2030"

Der Bedarf an Arbeitskräften im Pflegebereich ist in den kommenden Jahren gewaltig. Bis 2030 werde man allein in Oberösterreich rund 5000 neue Pflegekräfte brauchen, sagt Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer im Gespräch mit den OÖN.

Rund 2200 Pflegekräfte (Vollzeitäquivalente) würden bis 2030 in Pension gehen, 1500 zusätzliche Vollzeitarbeitskräfte würden aufgrund der alternden Bevölkerung zusätzlich benötigt. Lege man dem die aktuelle durchschnittliche Teilzeitquote von 70 Prozent zugrunde, käme man auf 5000 Arbeitskräfte.

"Da muss Österreich bei der Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland noch viel stärker aufs Gas drücken", sagt Hattmannsdorfer. Andere Länder seien uns da "mittlerweile meilenweit" voraus. Das betreffe nicht nur historische Einwanderungsländer wie die USA, Kanada oder Neuseeland, sondern auch europäische Länder wie Deutschland oder die Niederlande.

"Wir brauchen endlich eine bundesweite, nationale Strategie zur Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland. Das muss oberste Priorität haben, insbesondere im Sozialbereich", fordert Hattmannsdorfer. Nachschrauben müsse man an vielen Stellen. "Wenn etwa bei uns die Nostrifizierung ausländischer Abschlüsse um Monate länger dauert als anderswo, ist das keine Motivation zu uns zu kommen."

"Harte Auswahl, volle Chancen"

"Wir werden unseren Wohlstand – und dazu gehört auch die soziale Versorgung – nur halten können, wenn wir qualifizierte Zuwanderung haben", sagt der Soziallandesrat. Dabei müsse gelten: "Harte Auswahl, volle Chancen." Österreich müsse sich "gezielt aussuchen: Wen brauchen wir, wen wollen wir haben – und nicht wie derzeit üblich Zuwanderungspolitik nach dem Prinzip Zufallsgenerator betreiben."

Jedenfalls brauche Österreich Menschen, die "zum Wohlstand beitragen und im Sozialstaat arbeiten statt Zuwanderer, die selbst à la longue im Sozialstaat landen" würden, sagt Hattmannsdorfer. "Der entscheidende Unterschied im Arbeitskräftezuzug liegt darin, dass wir selbst bestimmen, wer zu uns kommt und wer nicht."

Autor Markus Staudinger Leitender Redakteur, stv. Ressortleitung Politik Markus Staudinger

