Wieder wie vor der Pandemie: SPÖ feiert den 1. Mai mit Kundgebung

Zwei Jahre war coronabedingt Pause. Doch heuer werden wieder Maifeiern stattfinden. Den Mai-Aufmarsch auf dem Linzer Hauptplatz bestätigte die SPÖ nun offiziell: "Die aktuellen Rahmenbedingungen lassen das klassische Format des Festzuges und der Festansprachen heuer wieder zu", hieß es am Dienstag aus der Linzer Stadtpartei.

Demonstriert werden soll auch das wieder bessere Verhältnis von Stadt- und Landespartei, das deutet die Linzer Bezirksgeschäftsführerin Claudia Hahn offen an: "Ich freue mich, dass die jüngst sehr gute Zusammenarbeit mit der SPÖ Oberösterreich am 1. Mai sichtbar wird." Dementsprechend werden die Festansprachen der Linzer Bürgermeister Klaus Luger und der geschäftsführende Vorsitzende der SPÖ Oberösterreich, Michael Lindner, halten. Das Motto der Maifeiern sei "Mit uns: Haltung und Vision". Damit will man sich nicht nur von der Politik der Bundesregierung abgrenzen, Lindner kündigt auch eine "klare Distanzierung" von der schwarz-blauen Landeskoalition an. Angesichts des Ukraine-Krieges soll die Maifeier aber auch eine "Friedenskundgebung" werden.

FPÖ wieder im Bierzelt

Da auch der Urfahraner Markt wieder stattfinden kann, hat auch die FPÖ ihren Auftrittsort im Markt-Festzelt wieder. Zur Kundgebung ab 9 Uhr sind Reden der Chefs der Landes- und der Bundespartei, LH.-Stv. Manfred Haimbuchner und Herbert Kickl, angekündigt.