Am Mittwoch freute sich Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) deshalb "besonders", Kuba bei dessen erstem Besuch in Linz begrüßen zu können. Nun könne man in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit "wieder mit vollem Elan hineinstarten", sagte Stelzer. Oberösterreich und Südböhmen würden "immer strategische Partner bleiben", sagte Kuba. Offiziell unterzeichnet wurde das gemeinsame Arbeitsprogramm 2021 bis 2025, das Schwerpunkte in der Digitalisierung, im Ausbau der Verkehrsverbindungen zwischen