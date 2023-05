Wie die Digital-Uni Linz und Paris verbinden soll

Oberösterreich und die Ile-de-France, die wohlhabendste Region in Frankreich, sind in etwa gleich groß. Die Region in Nordfrankreich, die größtenteils mit dem Ballungsraum Paris deckungsgleich ist, hat 12 Millionen Einwohner, Oberösterreich 1,5 Millionen. Ihr Bruttoinlandsprodukt beträgt mehr als 612 Milliarden Euro, das ist das höchste in ganz Frankreich und das dritthöchste der EU.