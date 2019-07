Weshalb musste Wojak so rasch seinen Schreibtisch räumen?

Nach der Einleitung eines Abberufungsverfahrens gegen den Braunauer Bezirkshauptmann Georg Wojak – die OÖN berichteten exklusiv – fragen sich viele Beobachter, warum ein seit mehr als zehn Jahren amtierender Behördenleiter so plötzlich seinen Schreibtisch räumen musste.

Auslöser der Causa war jedoch bereits im Dezember des Vorjahres ein "Hilferuf" von nahezu allen Führungskräften der Braunauer Bezirksbehörde, in dem sie sich über das Amts- und Rollenverständnis ihres Vorgesetzten massiv beschwerten, sagt Landesamtsdirektor Erich Watzl. Daraufhin habe das Land die interne Revision gestartet. Mitarbeiter und Führungskräfte sollen dabei den Revisoren von sich aus Akten ausgehändigt haben, aus denen hervorgehen soll, dass ihr Chef nicht rechtskonform gehandelt habe. Unter den 25 Verdachtsfällen finden sich laut Watzl ein notorischer Alkolenker, der bereits zwei Mal den Alkotest verweigert hatte, aber dennoch mit der Mindeststrafe von 1500 Euro davongekommen ist, sowie ein Raser, der schon mehrfach bei Geschwindigkeitsübertretungen erwischt wurde. "Bei Wiederholungstätern darf man als Behördenleiter keine Ermahnung mehr aussprechen", sagt Watzl. In einzelnen Fällen hätten sich Mitarbeiter auch geweigert, Strafen in rechtswidrige Ermahnungen umzuwandeln. Die von den Führungskräften ausgelöste Revision der Bezirkshauptmannschaft Braunau sei jedenfalls die erste in seiner Amtszeit gewesen, sagt Watzl, der seit Mai 2014 Landesamtsdirektor ist. Vor Dezember 2018 habe er bei mehreren Besuchen "keine so große Kluft zwischen Führungskräften und Bezirkshauptmann wahrgenommen".

Aber wie groß ist der Ermessensspielraum eines Bezirkschefs wirklich? "Der Handlungsspielraum ist ein sehr kleiner", sagt Landespersonalvertreter Peter Csar. Die Bürgernähe habe dort ihre Grenzen, wo gegen das Gesetz verstoßen wird. Dass dies in der vorliegenden Causa der Fall ist, daran hat man zumindest im Landhaus keinen Zweifel. Unterstützung erhält Wojak weiter aus der Bevölkerung und von vielen Bürgermeistern. Er selbst war gestern nicht erreichbar.

Eine "objektive Prüfung" der Causa durch den Rechnungshof forderte SPÖ-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer. Fragwürdig sei, ob nicht früher hätte eingeschritten werden müssen, "bevor sich 25 Verdachtsfälle anhäufen" konnten.

