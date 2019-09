LINZ. Oberösterreich gilt für die Parteien als Schlüssel-Bundesland bei Nationalratswahlen: Wer hier gewinnt, ist auch insgesamt erfolgreich. Das Landesergebnis liegt regelmäßig sehr nahe am Bundesergebnis. Seit 1945 gab es 22 Nationalratswahlen, nur zwei Mal war der Gesamtsieger nicht auch Erstplatzierter in Oberösterreich – und das ist lange her: 1953 und 1959. Wer also in Oberösterreich siegt, stellt in der Regel den Kanzler.