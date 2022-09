Man möchte meinen, die beiden Herren hätten auch andere Kommunikationskanäle. VP-Landtagsklubchef Christian Dörfel wählte in der heutigen Landtagssitzung aber den ganz formellen Weg. In einer mündlichen Anfrage wollte er von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) Auskunft zum Themenkomplex Hochwasserschutz und Absiedlungsförderung im Eferdinger Becken. Politiker anderer Fraktionen zeigten sich verwundert, dass die beiden VP-Politiker per Landtagsanfrage miteinander verkehren.