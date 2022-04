Weniger Vertriebene, weniger Betten und "die Ruhe vor dem Sturm"

329 Neuankömmlinge in den Notquartieren, an einem Tag. Knapp zwei Wochen lag der erste russische Angriff auf die Ukraine zurück, als das Land Oberösterreich den Höhepunkt verzeichnete. Mittlerweile sind es 18 Ukrainer pro Tag.

Mit der Zahl der Ankommenden sinkt auch die Zahl der bereitgestellten Betten. 1600 waren es, nun stehen in den Aufnahmezentren 500 zur Verfügung. Innerhalb eines Tages könne diese Zahl aber verdoppelt werden, man "müsse sich stets bereithalten", hieß es aus dem Sozialressort des Landes. "Bei einer großangelegten russischen Attacke wissen wir nicht, was auf uns zukommt." Um wieder auf die ursprüngliche Bettenzahl zu erweitern, brauche man drei Tage.

Wie viele ukrainische Vertriebene aktuell in Oberösterreich registriert sind, das variiert. Im Zentralen Melderegister scheinen 6273 auf, in der polizeilichen Erfassung sind es weniger: 5819. Das liege daran, dass die Melderegister-Erfassung seit Anfang März möglich ist, die polizeiliche allerdings erst seit 12. März. Doch nur, wer polizeilich erfasst ist, hat auch Anspruch auf die blaue Karte und damit Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Sozialleistungen.

Quartiere durchgefallen

Am 12. März begann das Land Oberösterreich auch damit, Ukrainer aus den Notquartieren in private Unterkünfte zu vermitteln. 2122 wurden seither untergebracht, 1818 Plätze sind noch frei. "Das zeigt die überwältigende Solidarität in der Bevölkerung und den großartigen Einsatz der Hilfsorganisationen", sagt der zuständige Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). Doch private Quartiere gibt es viel mehr.

1920 wurden gemeldet, im Schnitt bietet eines Platz für zwei bis vier Personen. Bevor ukrainische Vertriebene einziehen können, müssen die Unterkünfte allerdings erst geprüft werden. Etwas mehr als 600, also jede Dritte, wurde bereits von Caritas und Volkshilfe besichtigt, davon fielen 315 allerdings durch. Sie waren nicht für die Unterbringung der Vertriebenen geeignet, weil etwa die Verkehrsanbindung nicht passte, eine Dusche, eine Küchenzeile oder ein Bett fehlte. Ab 19. April startet das kostenlose Sprachkurs-Programm des Landes. Die Nachfrage sei laut Angaben der Partner, dem Berufsförderungsinstitut, der Volkshochschule und dem Österreichischen Integrationsfonds, groß.

In ganz Österreich sei die Unterbringungssituation stabil, sagte Flüchtlingskoordinator Michael Takacs gestern. 58.000 Menschen aus der Ukraine haben Zuflucht gefunden. Von Privaten wurden 47.000 Plätze für die Unterbringung in 10.000 Quartieren angeboten. Davon sind bisher erst 17 Prozent belegt, was auch damit zusammenhängt, dass der Bund die Zahl seiner Großquartiere aufgestockt hat. Einige Flüchtlinge haben den Vertriebenenpass wieder zurückgegeben und sind in vergleichsweise sichere Gebiete in der Ukraine zurückgekehrt. Takacs glaubt aber nur an eine "Ruhe vor dem Sturm". (mis)