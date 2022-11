Weniger Defizit als erwartet: Oberösterreich rechnet mit 90 Millionen Euro Minus

Zu Beginn des Monats gab das Land Oberösterreich erste Schätzungen ab. Zwischen 250 bis 300 Millionen Euro würde das Budgetminus für 2023 betragen. Das erwartete Defizit liegt allerdings niedriger als erwartet, macht etwas mehr als 90 Millionen Euro aus. Das liege daran, dass die Ertragsanteile, jener Teil der Bundessteuereinnahmen, den die Länder auf Basis des Finanzausgleichs bekommen, höher ausgefallen seien, als erwartet, sagt Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Er spricht von "moderaten Schulden". "Ich glaube, wir liegen in Oberösterreich vergleichsweise gut." Mit insgesamt 1,28 Milliarden Euro Schulden weist Oberösterreich im bundesweiten Vergleich die drittniedrigste Pro-Kopf-Verschuldung auf.

8,15 Milliarden Euro Ausgaben veranschlagt das Land Oberösterreich für das kommende Jahr. Das Landesbudget sei "unter schwierigsten Bedingungen" entstanden. Der Krieg in der Ukraine, "der alle in Schach hält, die Coronakrise, die hohe Inflation und drohende Rezension, all das bedeute eine "überschaubare Planbarkeit", sagte Stelzer Mittwochfrüh bei der Vorstellung des Landesbudgets 2023. Sein Stellvertreter als Landeshauptmann Manfred Haimbuchner (FP) ist sich sicher, dass auf heuer "ein schwieriges Jahr folgen wird". 2023 dürfe man nicht "durch die rosarote Brille sehen". Dennoch sei Oberösterreich sehr gut aufgestellt.

Hilfe und Zukunftsfonds

"Der Landeshaushalt steht unter dem Motto ,Wir helfen dort, wo es die Leute brauchen und investieren dort, wo sich die Zukunft entscheidet'", sagte Stelzer. So hat das Land angekündigt, den Heizkostenzuschuss und Fernpendlerbeihilfe zu erhöhen sowie den Bezieherkreis für Landesförderungen auszuweiten. Weitere Sozial- und Unterstützungsleistungen des Landes (darunter die Familien- und Sozialhilfe) werden entsprechend der aktuellen Teuerungsrate um 7,8 Prozent erhöht. 48 Millionen Euro will das Land dafür ausgeben.

Eine Transformation bahne sich im Wirtschaftssektor an, sagte Stelzer. Diese wäre "auch ganz ohne Krise und Corona schlagend geworden". Im erstmals vorgestellten "Zukunftsfonds" stehen pro Jahr 200 Millionen Euro zur Verfügung. Der Fonds soll die Wirtschaft bei der Umstellung auf erneuerbare Energien und beim digitalen Wandel unterstützen. Die 200 Millionen Euro setzen sich größtenteils aus 98 Millionen Euro Basisbudget, 61,6 Millionen Euro bisher noch nicht verwendete Zusatzmittel und 40,4 Millionen Euro aus dem Plan Oberösterreich zusammen.

Jeweils 41 Millionen Euro sind für Investitionen in den öffentlichen Verkehr und den Breitbandausbau vorgesehen. 38 Millionen für Energiewirtschaft und Umweltschutz und 37 Millionen für die Forschungsförderung. Den mit einer halben Million Euro kleinsten Posten verbucht die Linzer Digital-Universität.

Auch Anhebung der Einzelbudgets

304 Millionen Euro sollen in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert werden, das ist ein prozentueller Anstieg um 7,7 Prozent. Das Sozialbudget steigt um sechs Prozent. Den größten prozentuellen Zuwachs erfährt das Gesundheitsressort. Hier werden 1,5 Milliarden Euro ausgegeben, ein Plus von 18,1 Prozent.

Das Wohnbaubudget steigt auf 303 Millionen Euro an. Gerade in herausfordernden Zeiten müsse man "leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellen", sagt Haimbuchner.

Kommenden Montag soll das Budget 2023 der Landesregierung vorgelegt werden. Ende November landet es vor dem Finanzausschuss des Landes ehe sich am 5. und 6. Dezember der Landtag damit beschäftigen wird. Dass es bestätigt wird, "davon gehe ich aus", sagt Stelzer.