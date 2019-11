Wegen Negativzinsen: Land vergibt Darlehen an eigene Unternehmen

Deshalb soll dieses Geld als Darlehen an landeseigene Unternehmen gehen. Diese sollen damit ihrerseits aufgenommene Kredite tilgen, "die aufgrund von Finanzvereinbarungen ohnehin vom Land zu tragen wären", heißt es im Antrag für den Beschluss, den die Landesregierung am kommenden Montag fassen soll. Die Darlehen an die Unternehmen wie beispielsweise Landes-Immobiliengesellschaft (LIG), Musiktheater GmbH, Gesundheitsholding oder Schiene OÖ GmbH sollen zinsenfrei für eine Laufzeit bis zehn Jahre vergeben werden.

Der Nachtragsvoranschlag für das Doppelbudget 2020/21, in dem dies vorgesehen ist, wurde am Donnerstag im Landesfinanzausschuss beschlossen: ein Streitpunkt zwischen ÖVP und FPÖ einerseits und SPÖ andererseits. Finanzreferent Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) habe Geld in den Landesgesellschaften "geparkt" und sich deren Verfügung "ohne weitere Einbindung des Landtags gesichert", wettert SP-Klubobmann Christian Makor. Mit dem Geld könnten auch "Schulden getilgt werden". Genau das passiere bei den Landesgesellschaften, reagiert man in Stelzers Büro.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.