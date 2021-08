Wegen hoher Corona-Zahlen in Wels: SPÖ verlegt Wahlkampfauftakt nach Steyr

SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer bestätigte den OÖNachrichten am Donnerstagvormittag diese Maßnahme. Grund dafür ist die hohe Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Wels. Sie betrug laut Dashboard der Gesundheitsagentur AGES zuletzt 288,9. Ab 300 greifen die Hochinzidenz-Regeln des Gesundheitsministeriums. Liegt der Wert sieben Tage lang über 300, gilt die Ausreisetestpflicht. Dann dürften nur Personen, die geimpft, getestet oder genesen sind, die Stadt verlassen. Nun wird der SP-Wahlkampfauftakt für die Landtagswahl am 2. September in Steyr stattfinden, wo die Inzidenz zuletzt bei 147,6 lag.

Die Landes-FPÖ hat ihren Wahlkampfauftakt für 3. September in Wels geplant, die Neos folgen am 8. September in Linz, die ÖVP startet am 9. September ebenfalls in Linz in den Wahlkampf. Die Grünen haben schon am 18. August in Steyr die Veranstaltung abgehalten.